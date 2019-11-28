Доходы бюджета Нижегородской области в 2020 году увеличатся на 10%

ТАСС, 28 ноября. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области приняли на сессии в четверг бюджет региона на 2020 год в первом чтении. Он планируется бездефицитным, доходная и расходная части составляют 182,2 млрд рублей, сообщила на сессии глава Минфина региона Ольга Сулима.

Бюджет Нижегородской области на 2019 год также был принят бездефицитным в первом чтении. Со всеми изменениями и поправками, к ноябрю 2019 года доходная часть бюджета составляет около 177,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 11,4 млрд рублей.

"Доходы и расходы бюджета в 2020 году составят 182,2 млрд рублей, в 2021 году - 188,8 млрд руб., в 2022 году - 191 млрд рублей. На все три года бюджет сформирован бездефицитным", - отметила Сулима.

Как сообщили журналистам в пресс-службе заксобрания, доходная часть бюджета региона в 2020 году увеличится на 10% по сравнению с показателями 2019 года. Социальная сфера будет одной из основных статей расходов. В частности, на развитие образования планируется направить 42,4 млрд рублей, что на 4 млрд больше, чем в 2019 году. Сулима отметила, что на эти средства будет реализована программа по реконструкции и капремонту школ, планируется создать около 2800 новых учебных мест. Почти на 2 млрд рублей увеличится финансирование отрасли здравоохранения и социальная поддержка граждан - до 28,7 и 32,6 млрд рублей соответственно.

Безвозмездные доходы из федерального бюджета прогнозируются в размере 30,7 млрд рублей, ко второму чтению эта сумма будет уточнена. "До 5 декабря в профильный комитет по бюджету и налогам будут направлены поправки ко второму чтению, предметом которого является расходная часть главного финансового документа области", - цитирует пресс-служба спикера заксобрания Евгения Лебедева. Рассмотрение бюджета во втором чтении запланировано на 19 декабря.

Госдолг региона

Госдолг Нижегородской области на конец 2019 года составит 75 млрд рублей, что на 90 млн меньше, чем в начале года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина региона. Госдолг по бюджетным кредитам составит 16,95 млрд рублей, по коммерческим - 16,45 млрд рублей, остальная часть приходится на долг по государственным ценным бумагам и госгарантиям. "На конец 2020 года объем государственного долга прогнозируется также в объеме 75 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Госдолг на конец 2020 года составит 49,6% от налоговых и неналоговых доходов бюджета, добавила Сулима. "Это в полном объеме соответствует соглашениям, заключенным с Минфином России. Мы опережаем график по соглашению - на конец 2020 года госдолг у нас должен быть на уровне 58% [от доходной часть], у нас же будет экономически безопасный уровень - менее 50% [от доходной части]", - отметила министр.