Французский суд определил покупателей активов Thomas Cook France

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Суд французского города Нантер, в котором проходили слушания по делу о банкротстве филиала британской туристической компании Thomas Cook во Франции, определил 11 покупателей активов компании. Об этом говорится в коммюнике компании, поступившем в бюро ТАСС в четверг.

Отмечается, что в собственность покупателям перейдут 149 агентств компании из 174, также будут сохранены рабочие места около половины из 685 сотрудников. Как уточняется, основным покупателем станет консорциум из шести компаний, среди которых Havas Voyages, Salan Holidays, Karavel-Promovacances, Le Vacon и Sainte-Claire et Esprit de Voyage.

Основанная в 1841 году британским предпринимателем Томасом Куком туристическая компания в сентябре объявила о том, что начинает процедуру ликвидации после того, как ей не удалось получить новый кредит для погашения долгов. Финансовые проблемы, которые компания испытывала много лет, усилились на фоне конкуренции с бюджетными авиалиниями и такими сервисами, как Airbnb ("Эйр-би-эн-би") и Expedia ("Экспедия").