Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

БЕРЛИН, 28 ноября. /ТАСС/. Германская сторона обжаловала решение Европейского суда юстиции по ограничению использования "Газпромом" мощности газопровода OPAL. Об этом заявили корреспонденту ТАСС в четверг в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

"Правительство ФРГ 20 ноября подало жалобу на решение Европейского суда юстиции в Европейский суд", - отметили в ведомстве. В то же время там указали на то, что подача жалобы "не имеет приостанавливающего [решение суда] действия". "Федеральное сетевое агентство уже приняло все необходимые меры для реализации решения", - напомнили в Минэкономики.

"Дальнейшие разбирательства в Европейском суде пройдут в соответствии с европейским процессуальным правом", - отметили ТАСС в ведомстве.

В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. После этого решения "Газпром" сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.