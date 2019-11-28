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Минэнерго: льготы для Приобки обеспечат 600 млрд руб. вложений в проект за 10 лет

Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов сказал, что льготы для компаний позволят только замедлить темпы падения добычи на месторождении

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Предоставление налоговых льгот разрабатывающим Приобское месторождение компаниям "Роснефть" и "Газпром нефть" позволит нарастить на нем добычу относительно текущего уровня и обеспечат инвестиции в проект в объеме не менее 600 млрд рублей в течение 10 лет. Такое мнение ТАСС озвучил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Инвестиционный стимул позволит нарастить добычу относительно реального профиля добычи и даже немного выше относительно текущего уровня на Приобском месторождении. Это также позволит гарантировать почти 600 млрд руб. инвестиций в Приобское месторождение в течение 10 лет", - считает он. Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов сказал, что льготы для компаний позволят только замедлить темпы падения добычи на месторождении. Поэтому, убежден Сазанов, льготы нужно компенсировать введением НДПИ на попутный нефтяной газ. В Минэнерго с этим категорически не согласны.

"Более половины базовых выпадающих доходов бюджета компенсируются на разных уровнях ростом налога на прибыль, ростом дивидендов почти на половину суммы вычета и естественно дополнительными объемами добычи относительно реального профиля", - сказал в ответ Сорокин. По его расчетам, льготы окупятся для бюджета без дополнительной компенсации. К тому же, "рост стоимости попутного газа приведет к существенным изъятиям из нефтехимической отрасли", так как именно она является основным потребителем этого сырья.

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