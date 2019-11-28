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ЦБ рассчитывает паспортизировать 10-12 видов страховых услуг

Внедрение ключевых информационных документов будет проходить постепенно с января 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. ЦБ рассчитывает паспортизировать 10-12 видов страховых услуг, сообщил журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности "Микрофинансирование: время взрослых решений".

Ранее СМИ сообщали, что ключевые информационные документы (КИД), так называемые паспорта финансовых услуг, разрабатываются службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

"Мы оценивали со своей стороны, что имело бы смысл паспортизировать порядка 10, может быть 12 страховых [продуктов] <...> Мы с ВСС [Всероссийским союзом страховщиков] в целом по этому списку договорились. Сейчас происходит проработка содержания этих ключевых информационных документов", - сказал он.

Мамута отметил, что внедряться КИДы будут постепенно начиная с 1 января 2020 года, самые важные документы регулятор постарается внедрить в следующем году, но, возможно, какие-то перейдут на 2021 год, так как внедрение требует перестройки IT-систем.

"Перечень включает в себя продукты, которые пользуются большим спросом, но при этом не урегулированы пока законодательно. Например, для инвестиционного страхования жизни в нашем указании, которое вступило в силу с 1 апреля, уже все признаки ключевого информационного документа содержатся, информация раскрывается. А вот, например, страхование уезжающих за рубеж, иное страхование жизни - отличается от того, что я назвал. <...> Все это содержит в себе достаточно много нюансов, которые обычному рядовому страхователю сходу тяжело осознать, - пояснил он. - Все ключевые продукты туда [под паспортизацию] попадут".

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