Строительство первого участка трассы к острову Кижи завершилось в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 ноября. /ТАСС/. Строительство первого участка трассы, которая откроет сухопутную дорогу до музея-заповедника "Кижи" на территории Медвежьегорского района Карелии, завершено, сообщили ТАСС в Минтрансе региона.

"Специалисты ООО "ПСК "Строитель" завершили возведение 6,5-километрового участка дороги в Медвежьегорском районе республики", - говорится в сообщении.

Он стал первым, который построили после длительной паузы. Строительство дороги до Кижей началось в 2012 году, но из-за финансовых проблем было прекращено. Работы возобновились осенью 2018 года. По словам руководителя Управтодорора Карелии Виктора Россыпнова, возродить проект было важной задачей, так как результаты, достигнутые при предыдущем этапе строительства, начали сходить на нет - дорогу начало размывать.

Строительство идет в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия и федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Оно потребует в общей сложности 1,2 млрд рублей из федерального бюджета и бюджета Республики Карелии.

Трассу длиной около 40 км от карельского села Великая губа до деревни Оятевщина должны сдать до конца июня 2023 года, что позволит добираться до острова Кижи сухопутным путем - Кижский архипелаг находится в зоне видимости от пункта окончания новой трассы. В настоящее время добраться до острова можно по Онежскому озеру в период навигации.

Музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России. Основа музейного собрания - ансамбль Кижского погоста - является объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.