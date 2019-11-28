Россия и Украина договорились интенсифицировать работу по газу в двустороннем формате

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российско-украинские консультации по газу с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, руководителей "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" прошли в Вене в четверг. Об этом говорится в сообщениях Минэнерго РФ и "Газпрома".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Также на встрече состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросов, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

В свою очередь Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что "переговоры будут продолжаться как в двустороннем, так и в трехстороннем формате - участием с европейской стороны".

В сообщении также отмечается, что подписание долгосрочного договора по транзиту газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях - это "вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы". В украинском ведомстве также подчеркнули, что Киев "как надежный партнер должен обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки".

Контракт на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" заканчивается в 31 декабря 2019 года. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год.

Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. При этом ранее в ноябре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года.