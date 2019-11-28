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Крым к 2025 году может выйти на самофинансирование за счет туризма и АПК

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов отметил, что власти региона удовлетворены темпами развития крымской экономики

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Республика Крым в ближайшие пять лет может выйти на самофинансирование за счет туризма, развития сельского хозяйства, промышленности, малого и среднего предпринимательства, сообщил ТАСС в четверг председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Ранее в четверг газета "Известия" сообщила, что федеральные власти собираются снижать объем дотаций на 2021 год регионам, в бюджете которых доля федеральных дотаций за последние два из трех отчетных финансовых лет превысила 40% объема собственных доходов. В число таких регионов входят Дагестан, Ингушетия, Крым, Алтай, Тува, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия, Камчатский край и Севастополь.

"Мы уверенно двигаемся с темпами роста экономики больше 15% ежегодно. Это говорит о том, что если удастся сохранить такие темпы роста, то в ближайшие пять лет без учета крупных инвестиционных проектов, без учета крупных инвестиционных федеральных строек мы будем вполне способны к самофинансированию. Это безусловно", - сообщил Константинов.

По его словам, власти республики удовлетворены темпами развития крымской экономики. "Мы растем по собственным доходам из года в год кратно. Начинали мы с 17 млрд рублей собственных доходов в 2014 году (вхождения Крыма в состав РФ), за 2018 год уже 54 млрд рублей собственных доходов и преодолеем планку в 60 млрд в этом году", - сказал он.

Глава парламента отметил, что доходы планируется увеличивать за счет курортной сферы, сельского хозяйства, транспорта, сферы услуг, промышленности, малого и среднего предпринимательства в сельской местности.

Государственный совет Крыма 27 ноября 2019 года принял республиканский бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Он принят без дефицита. Общий объем доходов и расходов проекта бюджета на 2020 год составляет 185,2 млрд рублей. При этом безвозмездные поступления из федерального бюджета в нем составляют 134,2 млрд рублей, или 73,2%, остальные - чуть более 26% - составляют в нем собственные доходы.

Рост ВРП

Ранее в ноябре 2019 года и.о. министра экономического развития республики Анушаван Агаджанян сообщал, что министерство прогнозирует стабильный рост валового регионального продукта (ВРП) в 2020-2022 годах за счет развития сельского хозяйства, туризма и строительства в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по социально-экономическому развитию региона. В частности, в 2019 году ожидается прирост ВРП на 5,3% в связи с ожидаемым ростом промпроизводства, строительной и транспортной отрасли, ростом товарооборота.

Объем ВРП Республики Крым за 2018 год, по данным республиканского Минэкономразвития, предварительно оценивается в 415,9 млрд рублей.

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