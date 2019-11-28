Бюджет Пермского края на 2020 год принят с дефицитом в 10,5 млрд рублей

ПЕРМЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли в четверг во втором, окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, бюджет на будущий год был принят с дефицитом в 10,5 млрд рублей. Об этом сообщает краевое министерство финансов на своем сайте.

"Сегодня, 28 ноября, законопроект "О бюджете Пермского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" принят Законодательным собранием во втором чтении. Плановый дефицит на 2020 год утвержден в сумме 10,5 млрд рублей, на 2021 год - 12,9 млрд рублей, на 2022 год - 10,9 млрд рублей. При этом долговая нагрузка на бюджет по-прежнему остается на экономически безопасном уровне", - отмечается в сообщении.

По данным Минфина, согласно принятому бюджету в ближайшие три года планируется направить 43,6 млрд рублей на реализацию в Пермском крае национальных проектов, из них более 8 млрд рублей - это средства региона. Наибольший объем финансирования из краевого и федерального бюджетов в 2020 году предусмотрен на нацпроекты: "Демография", "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Здравоохранение", "Образование", в общей сложности - 13,5 млрд рублей. Общий объем доходов бюджета на 2020 год составит 153 млрд рублей, а расходов - 163,5 млрд рублей.

"Мы приняли бюджет с таким "бумажным" дефицитом, как это обычно у нас и происходит уже на протяжении нескольких лет. Очень серьезно увеличили инвестиционные доходы, расходы на 2020-2021-2022 годы. Инвестиционный бюджет у нас порядка 57 млрд рублей - такого тоже не было никогда, это, действительно, прецедент", - сказал журналистам после заседания первый зампред комитета по развитию инфраструктуры в Заксобрании Пермского края Александр Третьяков. Он также сообщил, что основными источниками финансирования в бюджете в части доходов стали налоги на прибыль и на доходы физических лиц, а также поступления из федерального бюджета.

В 2021 году доходы края увеличатся почти на 10 млрд рублей, а расходы почти на 11,5 млрд рублей. Еще через год, на более чем 6,5 млрд рублей и 5,3 млрд рублей соответственно.

"Между первым и вторым чтением прошла большая работа рабочей группы, почти рассмотрено 130 поправок и качество бюджета изменилось с точки зрения увеличения доходной, так и расходной части. Большинство принятых поправок направлены на улучшение жизни именно в муниципалитетах - конкретных дворов, объектов дошкольного образования, школ, социальных объектов. Это, на мой взгляд, принципиально отличается от того, что мы делали при принятии бюджета в первом чтении, где акцент был сделан на инвестиционную составляющую", - пояснил журналистам первый заместитель председателя краевого заксобрания Игорь Папков.

Социальный бюджет

Все депутаты в ходе принятия бюджета отметили важность сохранения его социальной направленности, поэтому основные статьи расходов связаны с мерами социальной поддержки и на них выделено более 104 млрд рублей в 2020 году, а это почти 75% от общего объема средств.

"Многие из тех поддержек, которые запланированы не только на 2020 год, но и на всю "трехлетку", как раз говорят о том, что особое внимание мы уделяем детям и особенно, если эти дети находятся в многодетных семьях, в малообеспеченных семьях. Мы сегодняшним законом освобождаем многодетную малоимущую семью от уплаты за вывоз твердых коммунальных отходов, например", - отметил в беседе с журналистами председатель комитета по социальной политике Сергей Клепцин.

Сформированный бюджет предполагает увеличение финансирования практически на все государственные программы. Так, объем финансирования по программе "Молодая семья" превысит 1 млрд рублей, улучшить жилищные условия смогут около 3 тыс. семей. Будут построены новые школы, детские сады, существенно увеличатся расходы на развитие дорожной сети - ремонт и содержание дорог, строительство моста через Чусовую и другие объекты.

Что касается госдолга, то, по информации пресс-службы краевого Минфина, на 1 января 2019 года сумма долга составляла 18,4 млрд рублей, а спустя полгода его удалось снизить уже до 8,4 млрд рублей.