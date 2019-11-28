{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦПК принял переданные весной самолеты Ту-204-300

Первый из них назван в честь конструктора Сергея Королева, второй - в честь космонавта Юрия Гагарина
Самолет Ту-204-300 Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Самолет Ту-204-300
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Самолеты Ту-204-300 приняты Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), для которого ранее были переоборудованы и переданы весной компанией "Ильюшин Финанс Ко". Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"Самолеты приняли", - сказал Власов. Он добавил, что в конце прошлой недели подписал соответствующие акты.

По словам начальника ЦПК, в Росавиации были зарегистрированы права на эксплуатацию воздушного средства. Как уточнил Власов, самолеты будут находиться в совместном пользовании с ПО "Космос".

В Центр подготовки космонавтов поступили два самолета Ту-204-300. Первый из них назван в честь конструктора Сергея Королева, второй - в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Они позволят перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для космонавтов оборудованы специализированные купе, оснащенные интерактивной системой развлечений. Борт оснащен спутниковой системой связи, чтобы обеспечить доступ в интернет и возможность звонков.

Ранее источник сообщил ТАСС, что самолеты Ту-204-300 для ЦПК оснастят медицинскими капсулами, которые позволят начать реабилитацию экипажа на борту воздушного судна.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: маржинальность банков в 2020 году не превысит 4%
По оценкам агентства "Национальные кредитные рейтинги", тенденция к снижению банковских ставок усилит ценовую конкуренцию, что продолжит оказывать давление на маржинальность бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС