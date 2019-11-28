ЦПК принял переданные весной самолеты Ту-204-300

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Самолеты Ту-204-300 приняты Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК), для которого ранее были переоборудованы и переданы весной компанией "Ильюшин Финанс Ко". Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"Самолеты приняли", - сказал Власов. Он добавил, что в конце прошлой недели подписал соответствующие акты.

По словам начальника ЦПК, в Росавиации были зарегистрированы права на эксплуатацию воздушного средства. Как уточнил Власов, самолеты будут находиться в совместном пользовании с ПО "Космос".

В Центр подготовки космонавтов поступили два самолета Ту-204-300. Первый из них назван в честь конструктора Сергея Королева, второй - в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Они позволят перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для космонавтов оборудованы специализированные купе, оснащенные интерактивной системой развлечений. Борт оснащен спутниковой системой связи, чтобы обеспечить доступ в интернет и возможность звонков.

Ранее источник сообщил ТАСС, что самолеты Ту-204-300 для ЦПК оснастят медицинскими капсулами, которые позволят начать реабилитацию экипажа на борту воздушного судна.