На модернизацию горнолыжного курорта на Сахалине в 2020 году потратят 1,5 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в следующем году выделить из бюджета региона на совершенствование территории опережающего развития (ТОР) на месте островного курорта "Горный воздух" и последующее совершенствование инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

Ранее в Корпорации развития Дальнего Востока ТАСС сообщали, что модернизация горнолыжного курорта на Сахалине позволит ему принимать турниры международного уровня. Так, в феврале 2020 года в регионе пройдет этап Кубка мира по горнолыжному спорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и слепых. Принято решение о проведении в Сахалинской области вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" в 2021 году. Также рассматривается возможность проведения на территории области первенства мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году. В 2020 году комплекс и его территорию ждет крупная модернизация.

"На эти цели (модернизацию "Горного воздуха" в 2020 году) предусмотрено 1,5 млрд рублей областного бюджета", - сообщил собеседник агентства.

Что будут строить

Глава министерства рассказал, что на выделенные средства в первую очередь будет завершено строительство объектов электроснабжения канатной дороги "Красная-север" и строительство автомобильной дороги в долину реки Еланька, ведущей к подъемникам на "Горный воздух".

"В этом году мы практически завершили первый этап [строительства автодороги] с небольшими переходящими работами на следующий год, а в 2020 году - второй этап - будет проложен финальный километр дороги, непосредственно примыкающий к подъемнику на южном склоне горы Большевик (одна из гор горнолыжного комплекса). Завершение строительства дороги запланировано на 2021 год", - уточнил Буренков.

Кроме того, в этом году завершается экспертиза по проекту обустройства парковки на 515 машиномест на средней станции "Горного воздуха". Подготовительные работы уже проведены, на 2020 год запланировано обеспечение асфальтобетонного покрытия и освещения.

Также в следующем году будет выполнена работа по устройству и инженерной защите трасс на южном склоне горы Красная, запланированы работы по проектированию канатной дороги на северном склоне горы Острая. Кроме этого, в начале 2020 года будет введен в эксплуатацию блок механизации для парка снегоуплотнительной техники, необходимой для обслуживания горнолыжного комплекса. До конца этого года на "Горном воздухе" завершатся работы по реализации первого этапа модернизации системы искусственного снегообразования на горе Большевик.

"Сейчас мы заканчиваем прокладку сетей на южном и восточном склонах горы [Большевик], а с 2020 года приступим ко второму этапу модернизации системы, которая будет обслуживать северный склон Большевика и гору Красная. Также вторым этапом предусмотрено строительство водоема для работы системы оснежения в долине реки Марковки, работы по нему завершим в 2021 году. Кроме того, в настоящий момент прорабатывается вопрос проектирования подъездной автомобильной дороги в долину реки Марковки, которая позволит открыть для посетителей третью точку входа на горнолыжный курорт", - добавил министр.

Первые горнолыжные трассы и лыжные трамплины были построены на территории курорта еще в 30-е годы прошлого века, когда Тоехара (Южно-Сахалинск) совместно с японским городом Саппоро выступил как город-кандидат на проведение зимних Олимпийских игр 1936 года. В следующие десятилетия комплекс несколько раз реконструировался, однако в 1990-е годы с распадом Советского Союза туристическая база пришла в запустение и была возрождена только в середине 2000-х. Сейчас комплекс "Горный воздух" является визитной карточной Сахалинской области и известен далеко за пределами региона.

ТОР "Горный воздух"

Курорт "Горный воздух" стал территорией опережающего развития в 2016 году. ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма.