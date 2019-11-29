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В Думе предложили освободить от туристического сбора командированных граждан

Председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко отметил, что проект закона о введении туристического сбора поступит в нижнюю палату в ближайшее время

ВЛАДИМИР, 29 ноября. /ТАСС/. Командированных граждан планируется освободить от уплаты туристического сбора, который должен заработать в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

В четверг на совещании о развитии потенциала исторических городов и поселений РФ Диденко отметил, что проект закона о введении туристического сбора поступит в Госдуму в ближайшее время. Ожидается, что закон с учетом внесенных комитетом по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления предложений заработает с 2021 года.

"Командировки, по нашему мнению, должны быть изъяты [из категории, уплачивающей туристический сбор] по аналогии с курортным сбором. Курортный сбор и сегодня лица, находящиеся в командировке, не должны оплачивать", - сказал собеседник агентства.

По оценкам экспертов, зачисление средств туристического сбора в муниципальные бюджеты исторических городов поможет восполнить дефицит инвестиций, необходимых на ремонт дорог и коммуникаций в связи с возрастающим потоком туристов.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент начался в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае. Введение туристического сбора предполагается, в том числе при посещении культурных, рекреационных, исторических объектов.

Теги
РоссияДиденко, Алексей НиколаевичКраснодарский крайАлтайский крайКрымСтавропольский край
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