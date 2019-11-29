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Проезд для грузовиков по мосту через Лену в Якутии будет стоить от 944 до 2018 рублей

При этом тариф на проезд по мосту легковым автомобилям с двумя осями и высотой менее 2 м не предусмотрен
Глава Якутии Айсен Николаев и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Юлия Бочкарева/ТАСС​
Описание
Глава Якутии Айсен Николаев и полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Юлия Бочкарева/ТАСС​

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Проезд для грузовых машин по мосту через реку Лену в Якутии будет стоить от 944 до 2018 рублей в зависимости от их габаритов. Об этом сообщается в паспорте проекта, с которым в пятницу ознакомился вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Правительство Якутии рассматривало три варианта строительства подъездных путей моста, в итоге приоритетным стал вариант, который совмещает создание моста и берегозащитной дамбы в селе. Территория является самым узким местом, где возможно прохождение автомобильного моста. В верховьях русло Лены относительно узкое, в районе Якутска оно расширяется до 5-7 км, дальше ширина в отдельных местах превышает 20 км.

"Предельные тарифы по Ленскому мосту по ценам 2025 года: на грузовую машину категории два с двумя осями (высотой выше 2 м и ниже 2,6 м) проезд составит 944 рубля; на грузовую машину категории три (высотой выше 2,6 м) - 1255 рублей; на грузовую машину категории 4 с тремя осями (высотой выше 3 м) - 2018 рублей. Тарифа на проезд по мосту легковым автомобилям с двумя осями и высотой менее 2 м не предусмотрено", - сообщается в паспорте проекта. Глава региона Айсен Николаев добавил, что модель окупаемости не предполагает взимания платы за проезд легкового транспорта до трех тонн, а с большегрузов плата будет взиматься.

Протяженность моста составит 3,12 км, протяженность подъездных подходов - 10,9 км. На дороге будут две полосы движения, интенсивность движения согласно прогнозу составит примерно 5,8 тыс. автомобилей в сутки. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - с 2021 по 2025 годы, эксплуатация - с 2025 по 2044 годы. Ожидается, что мост позволит снизить затраты на "северный завоз" на 4,1 млрд рублей ежегодно.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект нацпрограммы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов - железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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