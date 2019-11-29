В Бундестаге считают, что США преследуют собственные цели, критикуя "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 29 ноября. /ТАСС/. США хотят любыми способами поставлять свой газ на европейский рынок, только поэтому грозят санкциями за участие в "Северном потоке - 2". Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Эта критика - часть попыток США всеми средствами поставлять на европейский рынок газ, добытый методом фрекинга, - сказал депутат от Левой партии. - Они оказывают давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом еще строили терминалы по приему сжиженного газа. При этом США волнуют свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Они хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы".

По его мнению, возможные санкции США против участников "Северного потока - 2" не могут соответствовать международному праву. "Они являются экстерриториальными - применяются за пределами территории США и нацелены на предприятия, которые не являются американскими. Германия и Европейский союз имеют право осуществлять такую энергетическую политику, какую они считают правильной. Для этого нам не нужны консультации и принуждения со стороны США", - сказал глава комитета.

Эрнст напомнил, что в Европе сокращаются объемы добычи газа, именно поэтому без ресурсов из РФ не обойтись. Точку зрения, что ФРГ будет зависеть от России после завершения строительства "Северного потока - 2", он не разделяет.

"Считаю это бессмыслицей. Зависимость обоюдная - нам нужен газ, а Россия этот газ хочет продавать. Уже на протяжении 40 лет это хорошо работает. Из обоюдной зависимости может получаться плодотворное сотрудничество. Оно имеет ценность и позволяет сохранять понимание, в том числе в сложные времена", - добавил политик.