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Школу-интернат и казачий корпус построят на Кубани на налог от продажи акций "Магнита"

Бюджеты Краснодара и края получили более 15 млрд рублей

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Власти Кубани начнут строительство лечебно-диагностическкого корпуса, казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов к трем туристическим городам. Такие крупные расходы на социальную сферу стали возможны благодаря поступлению в бюджет края налога от продажи Сергеем Галицким акций сети "Магнит". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в министерстве финансов Краснодарского края.

По данным замгубернатора края Игоря Галася, сумма средств, полученных бюджетами Кубани и Краснодара от продажи акций, превысила 15 млрд рублей.

"Дополнительные крупные поступления в доходы бюджета (к которым, в том числе, относится налог, направленный Галицким после продажи акций сети "Магнит") послужили источником для принятия решений по началу строительства (реконструкции) крупных инвестиционных объектов. На строительство объектов Троицкого, Таманского и Ейского групповых водопроводов за счет средств краевого бюджета планируется предусмотреть 10 млрд рублей, на строительство объекта "Лечебно-диагностический корпус" - 4,2 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 3,7 млрд рублей. На строительство объекта "Кубанский казачий кадетский корпус в Краснодаре" за счет средств краевого бюджета в 2020-2021 годах планируется предусмотреть 1,6 млрд рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства финансов Краснодарского края.

Уточняется, что по закону расходы бюджета не увязываются с конкретными доходами, а просто перераспределяются на первоочередные нужды. Таким образом, налог от продажи акций сети "Магнит" просто увеличил доходную часть бюджета, позволив краевым властям принять решение о реализации крупных и финансово затратных проектов. Среди других социально значимых проектов - строительство второй очереди Краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского (3,2 млрд рублей из краевого бюджета), многофункционального спортивного комплекса в Краснодаре (2,5 млрд рублей из краевого бюджета). Кроме того, средства от налога направят на реконструкцию здания Краснодарского государственного цирка, которая не проводилась с момента его строительства, на эти цели из бюджета региона выделено 1,8 млрд рублей.

"[Также] на покупку трамваев для Краснодара в 2019-2021 годах предусмотрены средства краевого бюджета в сумме 3 млрд рублей. Это позволит приобрести за три года 90 трамваев", - резюмировали в ведомстве.

Сеть магазинов "Магнит" основана в 1994 году Сергеем Галицким. В феврале 2018 года ВТБ купил у Галицкого 29,1% акций "Магнита" за 138 млрд рублей. В мае 2018 года банк продал 11,82% акций "Магнита" компании Marathon Group Александра Винокурова. На 30 сентября 2019 года под управлением сети находятся 14 тыс. 507 магазинов у дома, 467 супермаркетов и 5 тыс. 523 магазина дрогери.

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РоссияКраснодарский край
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