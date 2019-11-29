Грант на строительство моста через Лену в Якутии составит около 54,3 млрд рублей

ЯКУТСК, 29 ноября. /ТАСС/. Капитальный грант на строительство автомобильного моста через реку Лену в Якутии, состоящий из федерального и регионального бюджетов, составит около 54,3 млрд рублей. При этом доля федеральных средств составит 75%, или около 47,9 млрд рублей. Об этом сообщается в паспорте проекта, с которым в пятницу ознакомился вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев вместе с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Проект предполагается реализовывать на условиях государственно-частного партнерства. Часть финансирования составят средства капитального гранта, часть - средства инвестора. Как ранее пояснял ТАСС глава Якутии, по графику средства гранта предполагается использовать на более поздних этапах, в 2022-2024 годах.

"Расходы на инвестиционные расходы рассчитываются примерно на 83,4 млрд рублей. Капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей. Капитальный грант, состоящий из федерального и регионального бюджетов, выделят на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии в размере около 54,3 млрд рублей. Из них часть федеральных средств составит 75% или около 47,9 млрд рублей, средства из бюджета Якутии - 10% или 6,4 млрд рублей. Заемные средства и средства инвесторов в общем составят около 29,1 млрд рублей", - сообщается в паспорте объекта.

Протяженность моста составит 3,12 км, протяженность подъездных подходов - 10,9 км. На дороге будут две полосы движения, интенсивность движения согласно прогнозу составит примерно 5,8 тыс. автомобилей в сутки. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - с 2021 по 2025 годы, эксплуатация - с 2025 по 2044 годы. Ожидается, что мост позволит снизить затраты на "северный завоз" на 4,1 млрд рублей ежегодно.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.