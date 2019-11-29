АБИИ в ближайшие годы существенно расширит географию финансирования

ПЕКИН, 29 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в ближайшие годы намерен существенно расширить географию финансирования и не будет ограничиваться странами Азии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в пятницу вице-президент организации Йоахим фон Амсберг.

"За первые четыре года нашей деятельности мы профинансировали более 50 проектов, заключив соглашения на сумму порядка $10 млрд. Сюда относятся крупные инфраструктурные программы, например касающиеся строительства трубопроводов, - рассказал он. - Уже сейчас прорабатываются проекты по расширению сферы капиталовложений, которые будут реализованы в ближайшие годы <…> Прежде всего это касается Азии, к которой относится и Россия, но в дальнейшем наша деятельность распространится и на прочие регионы".

По словам Амсберга, АБИИ уже вложил средства в экономику 18 государств-членов, и перечень стран, которым будут предоставляться инвестиции банка, в будущем "существенно расширится".

"Наш инвестиционный портфель рассчитан как на крупные, так и на небольшие проекты в области энергетики, транспорта, цифровой инфраструктуры, в сфере водоснабжения", - уточнил он.

Вице-президент сообщил, что возглавляемый им финансовый институт ранее вложил больше всего средств в Индию, также уделив пристальное внимание Азербайджану, Бангладеш, Индонезии, Пакистану и Турции. "Несмотря на то, что вплоть до настоящего момента мы сделали акцент на Южной Азии, в дальнейшем АБИИ планирует наращивать инвестиции в экономику Центральной Азии, России, Юго-Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке", - подытожил Амсберг.

АБИИ с учетным капиталом $100 млрд насчитывает 100 участников, он был создан по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов стран региона. Россия стала обладателем 65 тыс. 362 акций банка, получив 5,92% голосов. Вместе с РФ в тройку главных учредителей входят Китай (26,06%) и Индия (7,5%).