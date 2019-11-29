Банк России отозвал лицензию у Осколбанка

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 29 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого Агропромбанка "Осколбанк", говорится в сообщении регулятора. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, на 1 ноября 2019 года занимал 332-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация также не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, проводил сомнительные транзитные операции повышенного риска, направленные на оптимизацию налогообложения.

Как отмечается в сообщении регулятора, Осколбанк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем ЦБ в течение года неоднократно применял к нему меры.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Старооскольский коммерческий Агропромбанк учрежден в декабре 1990 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР и до настоящего времени является единственным самостоятельным банком в городе Старый Оскол. В 1995 году банк преобразован в общество с ограниченной ответственностью, имеет лицензии на осуществление операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте. С ноября 2004 года участвует в системе страхования вкладов.