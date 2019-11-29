Строители сербского участка "Турецкого потока" установили рекорд скорости

СМЕДЕРЕВО /Сербия/, 29 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Строители сербского участка газопровода "Турецкий поток" прошли отрезок от границы с Болгарией до границы с Венгрией в кратчайшие сроки, установив рекорд по скорости строительства. Об этом заявил журналистам начальник производственно-технического управления компании IDC (Infrastructure Development and Construction, генподрядчик строительства газопровода) Евгений Ульрих.

"При прокладке мы достигли высочайших темпов - более 500 стыков среднесуточно, это составляет более 6 км сварки газопровода. Благодаря слаженной и одновременной работе всей технологической цепочки мы вышли на темп до 6 км газопровода в день. Это своеобразный рекорд, за полгода было проложено 400 км", - заявил он.

В то же время оказалось, что сербский участок был достаточно сложным в технологическом плане. По словам Ульриха, в горной части страны для проведения нитки газопровода проводились горно-взрывные работы. При пересечении с дорогами применялся бестраншейный метод прокладки без нарушения дорожного полотна и остановки движения.

"Как только мы получим газ с территории Болгарии, газопровод будет запущен. Ежегодная прокачка по территории Сербии составит 12,87 млрд куб. м. Диаметр газопровода - 1,2 тыс. мм, рабочее давление - 74 бар. Сварка практически закончена, осталось немного на 1-м и 4-м участке. До конца года планируется сварку завершить", - указал Ульрих.

Подводный переход

Подводный переход под рекой Дунай в Сербии в рамках строительства интерконнектора граница Болгарии - граница Венгрии, являющегося частью газопровода "Турецкий поток", побил европейский рекорд по протяженности, заявил Евгений Ульрих.

"В ходе работ строители столкнулись с рядом трудностей из-за сложных геологических условий под Дунаем, где встречались угольные слои. Несмотря на это, проход был выполнен за 32 дня. Реализованный в рамках строительства магистрального газопровода граница Болгарии - граница Венгрии подводный переход методом Direct Pipe под рекой Дунай в Республике Сербия длиной 1402 метра стал третьим по протяженности в мире (первый - Новая Зеландия, второй - США), и первым в Европе. Таким образом, в Сербии был установлен европейский рекорд при строительстве методом Direct Pipe через водные преграды", - сообщил он.

По словам Ульриха, изначально в проекте было предусмотрено прохождение под рекой Дунай методом микротоннелирования, то есть строительство микротоннеля диаметром 2-2,5 метра с последующим протягиванием газовой трубы. Однако в итоге была применена самая современная технология Direct Pipe немецкой компании "Херренкнехт", суть которой заключается в объединении методов микротоненелирования и наклонно-направленного бурения. "То есть проходческий щит приваривается непосредственно к газопроводу и при помощи двух доталкивателей труба проталкивается вперед с максимальным усилием продавливания 750 тонн каждый", - рассказал директор.

В октябре президент Сербии Александар Вучич на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что сербская часть трубопровода "Турецкий поток" будет готова к концу года. Ранее он отмечал, что его страна планирует в три раза увеличить закупку российского газа - с 2 млрд до 6-7 млрд куб. м, в том числе через "Турецкий поток". Сербия начала строительные работы на своем участке газопровода, не дожидаясь завершения работ на болгарском отрезке.

Выставка экспонатов

Сербские археологи создадут выставку артефактов, обнаруженных при строительстве сербского участка газопровода "Турецкий поток", заявил Ульрих.

"Процесс земляных работ сопровождался археологическими раскопками. Вся трасса газопровода была исследована. Могу сказать, что археологические институты и музеи Сербии пополнились достойными археологическими коллекциями и артефактами. Насколько мы знаем, планируется выпустить коллекцию артефактов, найденных при строительстве трассы газопровода", - рассказал Ульрих.

На территории Сербии во времена Римской империи располагалась обширная римская провинция Мезия. Ее центром был город Виминациум (лат. Viminacium), руины которого находятся в 10-12 километрах от нитки газопровода. По мнению историков, Виминациум был одним из самых крупных городов своей эпохи, его население насчитывало 40 тыс. жителей. Он был основан в I веке н.э., в V веке его разрушили гунны, затем его восстановил император Византии Юстиниан (527-565), а окончательно уничтожили город славянские племена в ходе своего переселения на юг в VI веке.

По Дунаю проходила граница Римской империи длиной 450 километров, состоящая из городов и крепостей римской эпохи. Ученые рассчитывают, что эта археологическая зона войдет в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 2021 году.

Поставки газа по сербскому участку "Турецкого потока" стартуют до конца апреля 2020 года. Предполагается, что он начнется у города Заечара на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргоша. Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку трубопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.