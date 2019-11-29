"Зарубежнефть" может вскоре получить 75% в проекте на шельфе Омана

МАЛАБО (Экваториальная Гвинея), 29 ноября. /ТАСС/. "Зарубежнефть" ведет переговоры о покупке 75%-ной доли в нефтяном проекте на шельфе Омана, решение будет принято в ближайшее время. Российская компания при этом должна будет провести доразведку запасов на блоке, который 30 лет разрабатывали норвежская DNO и южнокорейская LG, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"Зарубежнефть" может получить до 75% в проекте, Oman Oil Company - до 25%, - сказал он. - Мы очень скоро должны принять решение об этом".

"Это большой блок, но сейчас добыча на нем составляет, я думаю, 3-5 тыс. баррелей в сутки. Но мы хотим, чтобы они провели доразведку", - добавил министр.

О том, что российская государственная "Зарубежнефть" ведет переговоры с властями Омана о вхождении в нефтегазовые проекты в стране, ранее сообщала газета "Коммерсантъ". Речь шла о морском блоке 8 - зрелом активе, из которого ранее вышли норвежская DNO и корейская LG.