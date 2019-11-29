В Благовещенске завершили строительство российской части моста через Амур в Китай

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов у строителей российскую часть первого автомобильного моста, построенного между Россией и Китаем через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.

"Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей. В этом году мы провели конкурсный отбор инвестора, который будет застраивать предмостовую зону. Это группа компаний "Регион". Инвестиции в предмостовую зону составят 8,5 млрд рублей", - сказал после торжественной сдачи объекта губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что для сдачи моста в эксплуатацию и принятия его на баланс Амурской области необходимо еще оформить документы. Эту работу планируется завершить в апреле. Китайская часть моста была построена ранее.

"То, что мы неоднократно обещали на разных уровнях, сегодня исполняется. К этой дате мы шли 1070 дней вместе с нашими коллегами, строителями - всеми, кто реализовывал этот проект. Мост - больше тысячи метров, по 540 метров с каждой стороны. Мы можем этим гордиться: все на этом мосту, кроме вантов, сделано на заводах нашей страны", - отметил Козлов в беседе с журналистами.

По словам заместителя генерального директора АО "УСК "Мост" Эдуарда Давыдова, строительство объекта объединило более 1,5 тыс. специалистов со всей России, включая Амурскую область, которые совместными усилиями преодолели трудности, вызванные паводками 2018-2019 годов. Он добавил, что мост готов к открытию в тестовом режиме.

Строительство моста через Амур

Строительство моста, который свяжет российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, началось в 2016 году. Общая стоимость перехода - около 18,8 млрд рублей. После завершения строительства он станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая же протяженность мостового перехода - 20 км, в нее также входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.