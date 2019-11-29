{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Благовещенске завершили строительство российской части моста через Амур в Китай

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС​

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов у строителей российскую часть первого автомобильного моста, построенного между Россией и Китаем через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ.

На эту тему

"Отдельная благодарность строителям, которые в очень непростых условиях справились с поставленной задачей. В этом году мы провели конкурсный отбор инвестора, который будет застраивать предмостовую зону. Это группа компаний "Регион". Инвестиции в предмостовую зону составят 8,5 млрд рублей", - сказал после торжественной сдачи объекта губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что для сдачи моста в эксплуатацию и принятия его на баланс Амурской области необходимо еще оформить документы. Эту работу планируется завершить в апреле. Китайская часть моста была построена ранее.

"То, что мы неоднократно обещали на разных уровнях, сегодня исполняется. К этой дате мы шли 1070 дней вместе с нашими коллегами, строителями - всеми, кто реализовывал этот проект. Мост - больше тысячи метров, по 540 метров с каждой стороны. Мы можем этим гордиться: все на этом мосту, кроме вантов, сделано на заводах нашей страны", - отметил Козлов в беседе с журналистами.

По словам заместителя генерального директора АО "УСК "Мост" Эдуарда Давыдова, строительство объекта объединило более 1,5 тыс. специалистов со всей России, включая Амурскую область, которые совместными усилиями преодолели трудности, вызванные паводками 2018-2019 годов. Он добавил, что мост готов к открытию в тестовом режиме.

Строительство моста через Амур

Строительство моста, который свяжет российский Благовещенск с китайским Хэйхэ, началось в 2016 году. Общая стоимость перехода - около 18,8 млрд рублей. После завершения строительства он станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

После ввода моста в эксплуатацию по нему будут передвигаться грузовые и легковые автомобили. Ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более километра, общая же протяженность мостового перехода - 20 км, в нее также входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую.

Теги
РоссияАмурская областьОрлов, Василий АлександровичДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Минвостокразвития рассказали, когда откроется пассажирское движение по мосту через Амур
По словам главы ведомства Александра Козлова, оно будет запущено примерное через полтора года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС