Минкавказ: выводы о неэффективности господдержки инвестпроектов в СКФО преждевременны

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Влияние инвестиционных проектов, реализуемых на условиях софинансирования в рамках госпрограммы по развитию регионов Северного Кавказа, на экономику Северо-Кавказского федерального округа следует оценивать по факту их реализации. Делать выводы о результатах данной меры поддержки раньше этого срока преждевременно, заявил ТАСС представитель Минкавказа России, комментируя отчет Счетной палаты РФ о влиянии мер господдержки на развитие регионов СКФО.

В среду Счетная палата РФ опубликовала отчет о проведенном анализе эффективности государственных инвестиций в реализацию проектов на Северном Кавказе в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года. Из отчета, в частности, следует, что софинансирование инвестиционных проектов на Северном Кавказе через госпрограмму "не оказывает существенного влияния на экономику округа". Так, в план реализации на 2018-2020 годы вошли только 18 из 27 проектов, утвержденных Минкавказом в 2018 году. Нарекания вызвал и сам механизм отбора проектов, который "представляется сложным, непрозрачным, недостаточно проработанным и сопряжен с коррупционными рисками". Также при отсутствии утвержденного перечня инвестпроектов на софинансирование в 2019 году, в феврале были заключены соглашения о выделении средств федерального бюджета субъектам СКФО.

"Период инвестиционной фазы в рамках инвестиционных проектов составляет около трех лет. Поэтому делать выводы о неэффективности господдержки инвестпроектов в макрорегионе преждевременно. В первую очередь, необходимо, чтобы проекты вышли на проектную мощность, по итогам которой можно будет констатировать и вклад инвестиционных проектов в развитие экономики субъектов, и фактическое создание рабочих мест", - сказал собеседник агентства, отметив, что софинансирование реализации инвестиционных проектов в субъектах СКФО применяется в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в течение двух лет - с 2017 года.

По его словам, средства федерального бюджета, выделяемые округу на реализацию инвестиционных проектов, весьма небольшие в общем объеме финансирования макрорегиона из федерального бюджета и составляют менее 1,3% от этого объема.

"Вместе с тем, Северный Кавказ испытывает дефицит инвестиций. Мы стараемся действовать системно и на перспективу, чтобы создать мультипликативный эффект в отраслях экономики макрорегиона. В будущем, прежде всего, это рабочие места, в том числе в смежных отраслях экономики. Важно, что к каждому вложенному в экономику макрорегиона государственному рублю привлекается полтора рубля из внебюджетных источников", - отметил представитель министерства.

В рабочем контакте

Комментируя включение в план реализации госпрограммы на 2018-2020 годы лишь 18 из 27 утвержденных инвестпроектов, он отметил, что данный документ сформирован согласно нормативным требованиям к его содержанию. "При этом все инвестиционные проекты включаются в приказ Минкавказа России об утверждении детального плана-графика реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на очередной год и на плановый период", - добавил собеседник ТАСС.

Что касается отбора проектов для участия в программе поддержки, то, по словам представителя министерства, этот отбор производится согласно утвержденным приказом Минкавказа России правилам, которые устанавливают, в том числе, требования к инвестору проекта, а также условия, которым должен соответствовать проект и критерии его отбора.

"Все заявки от инициаторов на первоначальном этапе рассматриваются органами исполнительной власти субъектов СКФО, далее заявка проходит "фильтр" в Минкавказе России на соответствие правилам отбора и по итогам рассмотрения предлагается к отбору на заседании межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов СКФО, банков РФ, институтов развития и общественных организаций, что исключает возникновение коррупциногенных рисков", - пояснил собеседник агентства.

Отсутствие перечня инвестиционных проектов на момент заключения соглашения в 2019 году, по словам представителя министерства, объясняется тем, что по ряду проектов утверждение приказа в 2019 году не требовалось, так как они являются переходящими (утверждены в 2018 году) и их реализация продолжилась в текущем году. При этом по вновь планируемым проектам параллельно было организовано доведение средств федерального бюджета до субъекта и процедура отбора, чтобы заблаговременно завершить корпоративные процедуры региональной корпорации.

"Именно в этом и заключалось наше решение, чтобы на момент отбора новых инвестиционных проектов у субъекта была возможность профинансировать их, а не ждать месяцами все корпоративные процедуры", - отметил представитель Минкавказа, добавив, что по вновь представленным субъектами СКФО заявкам проекты отобраны межведомственной рабочей группой 31 июля и 6 сентября и утверждены приказом Минкавказа от 10 октября 2019 года.

Собеседник особо отметил, что по всем вопросам, изложенным в упомянутом отчете государственного контрольного органа РФ, сотрудники Минкавказа России находятся в рабочем контакте со специалистами Счетной палаты и при полном взаимопонимании устраняют изложенные в отчете замечания. Проведены совещания с главами субъектов СКФО, председателями правительств, разработаны и реализуются меры по дальнейшему повышению эффективности подпрограмм социально-экономического развития регионов Северного Кавказа. "Подпрограммы социально-экономического развития северо-кавказских регионов как одни из немногих инструментов господдержки инвестпроектов на Северном Кавказе должны быть сохранены, усовершенствованы и расширены. Другого пути развития экономики СКФО нет", - заключил представитель министерства.