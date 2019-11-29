Операторы связи начали подготовку к введению идентификации смартфонов по IMEI

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Мобильные операторы "Билайн", "Мегафон" и Tele2 совместно с Россвязью начали подготовку к введению в России идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI, которая позволит ограничить серый импорт гаджетов и помешает мошенникам использовать украденные телефоны. Об этом ТАСС сообщили в Россвязи и подтвердили представители компаний.

В декабре 2018 года российские сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по IMEI, который предполагает регистрацию в сети операторов связи только устройств с разрешенным номером. Проект предусматривает создание центральной базы данных, куда в обязательном порядке будут включаться идентификационные номера абонентских устройств, используемых в сетях мобильной связи на территории России. Если IMEI устройству не присвоено, либо оно совпадает с номером другого гаджета, то доступ к сети для такого устройства должен быть приостановлен, так же как и для похищенных или утраченных телефонов.

Институт связи объединяет в систему

Подготовка к введению идентификации по IMEI предусматривает запуск пилотного проекта, который, как уточняют в Россвязи, позволит протестировать различные бизнес-процессы. Площадка для проекта - подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт связи (ЦНИИС), именно он управляет центральной базой данных IMEI.

В Россвязи сообщили, что пилотный проект разделен на части, в каждой из которых проводится тестирование определенного функционала системы. В нее, помимо центральной базы данных IMEI, входят также специальные информационные системы операторов связи, уточнили в ведомстве. "В рамках проведения пилотного проекта должна быть осуществлена проверка автоматизированного взаимодействия информационных систем операторов связи и центральной базы данных с использованием нескольких протоколов взаимодействия", - добавили в ЦНИИС.

По словам представителя института, все тесты должны быть выполнены в заранее определенные интервалы времени, в онлайн-режиме и под контролем ответственных специалистов. "Для каждого из проведенных тестов будет сформирована отдельная запись в протоколе тестирования в рамках согласованных процедур проведения испытаний", - пояснили там.

Каждому по тестированию

"Испытания предполагается проводить дифференцировано для каждого из операторов связи", - отмечают в Россвязи. Представители трех операторов связи подтвердили ТАСС, что взаимодействуют с ЦНИИС по вопросу подготовки к введению идентификации гаджетов по IMEI.

Так, по словам представителя "Билайна", компания участвует в пилотном проекте по идентификации устройств по номеру IMEI, в настоящее время идет тестирование взаимодействия информационной системы оператора с центральной базой данных ЦНИИС.

"Совместно с ЦНИИС Tele2 протестировала взаимодействие EIR-решения (реестр оператора с номерами IMEI) и центральной базы данных на предмет обмена списками устройств, результаты испытаний признаны успешными", - отметили в компании. В Tele2 пояснили, что речь идет о тестировании технологии, которая автоматически отсеивает IMEI, находящиеся в "черных списках" (номера, которым запрещен доступ в сеть), и регистрирует те, что находятся в "белых списках". При этом сам реестр номеров в сети оператора каждые два часа синхронизируется с центральной базой IMEI, что поддерживает актуальность данных.

В "Мегафоне" в свою очередь заявили, что на данный момент обсуждается концепция работы системы, в частности "тестируются варианты обмена базами IMEI между операторами". В МТС комментарий пока получить не удалось.

В ожидании закона

Пилотный проект должен быть полностью завершен до момента вступления закона в силу, отмечают в Россвязи. При этом соответствующий законопроект пока еще не внесен в Госдуму. Как пояснила соавтор законопроекта, глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова, документ еще дорабатывается. "Про законопроект никто не забыл. В настоящее время дорабатывается финансово-экономическое обоснование", - сказала она ТАСС, подчеркнув, что законопроект при этом не предполагает никакой финансовой нагрузки для граждан.

Участники пилотного проекта пока не готовы делиться результатами тестирования. "Что касается имеющихся результатов, то, на наш взгляд, говорить об этом пока преждевременно, поскольку совместная работа операторов связи и ЦНИИС продолжается", - заключили в Россвязи.