Организатор форума стартапов в Сеуле пригласил участвовать в нем компании РФ в 2020 году

CEУЛ, 29 ноября. /ТАСС/. Глава организационного комитета первого корейского фестиваля стартапов Come up организатор Рю Чунг Хи пригласил новые российские предприятия принять участие в следующем форуме в 2020 году.

"Мы стараемся привлекать зарубежные стартапы. Например, я знаю, что в России есть много молодых высокотехнологичных проектов и компаний. Но в этом году нам пока не удалось привлечь их в большом количестве. Это наше дебютное мероприятие, но я, надеюсь, что в будущем году они смогут к нам присоединиться", - сказал он в пятницу ТАСС.

Рю Чунг Хи пояснил, что для участия достаточно подать заявку, заполнив анкету на сайте Сome up, которую рассмотрит организационный комитет.

Как отмечают участники форума, одной из главных причин благоприятной экосистемы для стартапов в Республике Корея является существенная поддержка со стороны государства. В 2017 году по инициативе президента страны Мун Чжэ Ина национальное агентство по малому и среднему бизнесу было расширено и реорганизовано в министерство по делам малого, среднего и венчурного бизнеса. Это ведомство, чтобы активизировать рост предпринимательства, создало венчурный фонд на сумму $4,1 млрд, выделяя при этом суммы компаниям с низким кредитным рейтингом, но обдающим конкурентоспособными технологиями. Помимо этого, министерство продвигает правовые условия для молодых предприятий, чтобы они могли в короткие сроки начать приносить прибыль, в частности, созданы особые экономические зоны, которые также должны придать импульс региональному развитию Республики Корея.

Министерство является одним из партнеров Come up, первого корейского форума стартапов, который нацелен на создание площадки для продвижения проектов молодых предпринимателей в Южной Корее. Он проходит с 27 по 29 ноября в Сеуле и уже принял порядка 8 тыс. участников и 2 тыс. компаний. Их проекты охватывают такие сферы, как образование, медиа, медицина, транспорт, высокие технологии, в том числе в сфере финансов и пищевого производства, косметика, мода и развлечения. Организаторы рассчитывают, что в будущем мероприятие привлечет и зарубежных участников в большем количестве. В 2019 году на форуме присутствовали делегаты из Великобритании, Нидерландов, Канады, Тайвани, США, Сингапура, Швеции, Франции и Японии.

Сотрудничество РФ и Южной Кореи также предусматривает кооперацию в сфере инноваций и венчурного предпринимательства. В Сеуле рассчитывают, что предложенный на полях Восточного экономического форума в сентябре вице-премьером Республики Корея Хон Нам Ги совместный российско-южнокорейских инвестиционный фонд для развития отраслей производства комплектующих и оборудования, а также оригинальных технологий будет запущен в 2020 году. Изначально, такое направление России и Южной Кореи было обозначено лидерами стран Владимиром Путиным и Мун Чжэ Ином по итогам саммита в Москве в июне 2018 года, когда оба лидера отметили необходимость создания новой модели сотрудничества в сфере предпринимательства, объединяющей инновационные технологии двух стран.