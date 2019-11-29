В МЭР отметили положительную динамику по реализации ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Крым и Севастополь ежегодно увеличивают объем освоения средств по федеральной целевой программе, направленной на развитие полуострова, но темпы хотелось бы нарастить, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"По Крыму в 2016 году было освоение средств 18,5 млрд, в 2017 году 38 млрд, почти 39 млрд, в 2018 году - 54 млрд, и в 2019 году цифра будет за 60 млрд ориентировочно. В Севастополе они несколько хуже: в 2016 году было 0,3 млрд, 2017 год - 1,5 млрд, 2018 год - 4,5 млрд рублей, и 2019 год около 6 млрд или даже больше будет освоение средств. Мы не очень довольны этими цифрами, мы хотим больше и планируем больше", - сказал Назаров.

Он напомнил, что главы Крыма и Севастополя прогнозировали исполнение ФЦП по итогам текущего года на 96% и 90% соответственно. Замминистра отметил, что программа предполагает строительство около 900 объектов, из них на сегодняшний день 277 уже закончены и 554 находятся в разной стадии реализации. Программа рассчитана до 2022 года - и реализация проектов по еще порядка 60 объектам планируется со следующего года.

По данным дирекции по управлению ФЦП, исполнение программы в части развития Севастополя в 2018 году было на уровне около 61%. По итогам 2018 года ФЦП Крыма была исполнена в республике на 93%, или на 64,9 млрд рублей.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что в 2018 году сроки исполнения программы были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов. Из-за нарушений, допущенных при исполнении ФЦП, были возбуждены уголовные дела.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру. Финансирование ФЦП было увеличено в июле 2019 года на 10% - до 959 млрд рублей.