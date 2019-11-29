{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции США против Huawei

WSJ: Huawei намерена оспорить в суде новые ограничения на ее деятельность в США

Иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане

ТАСС, 29 ноября. Телекоммуникационная корпорация Huawei готовится подать иск к властям США, запретившим национальным операторам беспроводной связи в сельской местности закупать ее оборудование. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане (штат Луизиана) на следующей неделе. Как отметило издание, Huawei оповестит о начале судебного разбирательства в первых числах декабря на пресс-конференции в своей штаб-квартире в городе Шэньчжэне.

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США 22 ноября приняла решение запретить работающим в сельских районах американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, деятельность которых, по версии Вашингтона, представляет угрозу национальной безопасности страны. ФКС обязала операторов, уже имеющих такое оборудование, заменить его.

В мае текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.

Теги
СШАКитайСанкции США против Huawei
Реклама на ТАСС
В Минвостокразвития рассказали, когда откроется пассажирское движение по мосту через Амур
По словам главы ведомства Александра Козлова, оно будет запущено примерное через полтора года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС