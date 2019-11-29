WSJ: Huawei намерена оспорить в суде новые ограничения на ее деятельность в США

ТАСС, 29 ноября. Телекоммуникационная корпорация Huawei готовится подать иск к властям США, запретившим национальным операторам беспроводной связи в сельской местности закупать ее оборудование. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в четверг газета The Wall Street Journal.

Ожидается, что иск будет подан в Апелляционный суд пятого округа в Новом Орлеане (штат Луизиана) на следующей неделе. Как отметило издание, Huawei оповестит о начале судебного разбирательства в первых числах декабря на пресс-конференции в своей штаб-квартире в городе Шэньчжэне.

Федеральная комиссия по связи (ФКС) США 22 ноября приняла решение запретить работающим в сельских районах американским операторам беспроводной связи использовать средства из программы федерального фонда, размер которого составляет $8,5 млрд, на покупку оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, деятельность которых, по версии Вашингтона, представляет угрозу национальной безопасности страны. ФКС обязала операторов, уже имеющих такое оборудование, заменить его.

В мае текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от иностранных угроз. В связи с этим американский Минторг с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. 20 мая он выдал корпорации временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет ее право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа, а затем 18 ноября действие лицензии было продлено еще на 90 дней.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, запретивший правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE.