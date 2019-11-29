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Курс доллара вырос до 64,09 рубля

Курс евро увеличился до отметки 70,59 рубля

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и составил 64,09 рубля.

Курс евро увеличился на 7 копеек и достиг отметки 70,5925 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1%, до 2924,71 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,15% и составил 1437,07 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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