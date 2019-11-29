Кабмин утвердил порядок апробации проектов социального воздействия в регионах до 2024 года

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее порядок проведения в регионах РФ в 2019-2024 годах пилотной апробации проектов социального воздействия. Документ опубликован в пятницу на сайте правительства.

Проекты социального воздействия предполагают решение социально значимых задач и достижение социальных эффектов исключительно за счет средств частных инвесторов. Финансирование осуществляется с использованием нового для России инструмента - облигаций социального воздействия (social impact bonds, SIB). После достижения социально значимого эффекта от реализации проекта (повышение качества социальных услуг, снижение их себестоимости) государство возвращает инвестору вложенные средства и выплачивает вознаграждение.

Отмечается, что пилотная апробация субъектами РФ проектов социального воздействия предполагается в сферах образования, спорта, социальной защиты и занятости населения.

"Принятые решения направлены на создание современных механизмов и технологий работы в социальной сфере, требующих меньших затрат бюджетов всех уровней при достижении сопоставимых и даже более значимых социальных эффектов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ направлен на реализацию положений, предусмотренных концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах.

Согласно постановлению, информацию о ходе проведения апробации региональные власти должны передавать в Минфин ежегодно до 30 сентября. В свою очередь, Министерству финансов поручено до 15 декабря 2024 года оценить результаты пилотного тестирования и представить доклад в правительство.

Проекты социального воздействия

Первый в России проект социального воздействия будет запущен в Якутии в сфере образования. Соглашение о его запуске подписали в июне 2019 года госкорпорация ВЭБ.РФ, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, Высшая школа экономики и правительство Якутии. Объем инвестиций для реализации пилотного проекта составит 70 млн рублей.

Проект, направленный на улучшение качества обучения в школах, рассчитан на три года. В нем примут участие около 5 тыс. учеников 28 школ муниципального района "Хангаласский улус". Финальный срез результатов будет получен в сентябре 2022 года.

В августе зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская сообщала, что предполагается запуск до 2024 года не менее 10 проектов социального воздействия в различных направлениях социальной сферы с общим объемом привлеченных средств частных инвесторов до 2 млрд рублей.

Первый в мире подобный проект был запущен в 2010 году в Великобритании. На начало 2019 года было запущено 134 проекта SIB с общим объемом инвестиций около $370 млн (в среднем около $3 млн на один проект).