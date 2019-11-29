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"Газпром" полностью готов к поставкам газа в Китай

В компании напомнили, что ввод в эксплуатацию и запуск "Силы Сибири" состоится на следующий неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Газопровод "Сила Сибири" готов для поставок газа в Китай. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, выступая на конференции "Управление недвижимостью корпораций" в Петербурге.

"Сила Сибири" - крупнейший инвестиционный проект "Газпрома", и, наверное, это самый крупнейший инвестиционный проект в мире, если брать и российскую, и китайскую часть. Это 4,5 тыс. км магистральных газопроводов, девять компрессорных станций <...> Мы полностью готовы и ждем поставки газа в Китай", - сказал он.

Маркелов напомнил, что ввод в эксплуатацию и запуск "Силы Сибири" состоится на следующий неделе. Ранее источники ТАСС сообщали, что запуск запланирован на 2 декабря, изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о "восточном" маршруте с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

29 октября "Газпром" заявил, что завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири" газом. Газ с Чаяндинского месторождения доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе г. Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода была подготовлена к началу трубопроводных поставок в Китай.

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