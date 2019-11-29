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"Газпром" в октябре - ноябре привлек от консорциума банков кредиты на €433 млн

Также были выпущены российские облигации на сумму 25 млрд рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в течение октября - ноября 2019 года привлек от консорциума банков долгосрочные кредиты на сумму €433 млн с процентной ставкой в размере EURIBOR+1,6% и сроком погашения в 2021 году в рамках договора, заключенного в декабре 2018 года. Об этом говорится в отчете "Газпрома".

Агентом по сделке выступает Интеза Санпаоло Банк Люксембург С.А., говорится в сообщении.

Кроме того, в ноябре 2019 года группа "выпустила российские облигации на сумму 25 млрд рублей с процентной ставкой в размере 6,85% и сроком погашения в 2024 году", отмечается в отчете.

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