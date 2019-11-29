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Экспертизу находящегося на регистрации в России "Фризиума" могут завершить к марту

Образцы лекарственного препарата планируется сдать в декабре

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Экспертиза препарата "Фризиум", находящегося в процессе регистрации в России, может завершиться в марте 2020 года, сообщила в пятницу ТАСС директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

"Фризиум" поставлен на регистрацию в РФ, где-то в марте экспертиза закончится. <...> Должны образцы сдать в декабре", - сказала она.

Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова говорила, что 30 сентября французская компания Sanofi подала документы на регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата "Фризиум" (действующее вещество "Клобазам") в России. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в России, процедура его регистрации теперь будет ускоренной и в целом должна занять не более 160 дней.

Торговые наименования "Клобазама" могут различаться в зависимости от производителя. В России он больше всего известен как "Фризиум" или "Урбанил". Как уточнили в Минздраве РФ, "Фризиум" и "Урбанил" - это торговые названия препаратов с действующим веществом "Клобазам" одного и того же производителя.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн рублей на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в РФ. Решение было принято после резонансных случаев претензий правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссияФранция
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