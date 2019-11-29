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ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

В серию войдут монеты номиналом 3, 25, 50 и 10 рублей
Описание
© Пресс-служба Банка России

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Банк России 29 ноября выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

В серию "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." войдут серебряные монеты номиналом 3 рубля и 25 рублей, золотая монета номиналом 50 рублей, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей.

На монете номиналом 3 рубля расположено стилизованное изображение "Бессмертного полка", внизу слева по окружности имеется надпись "75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ". Тираж монеты - 3 тыс. штук. На памятных монетах номиналом 25 рублей расположено стилизованное изображения парадного строя подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, вверху по окружности имеется надпись "75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ". На монете номиналом 50 рублей расположено стилизованное изображение "Бессмертного полка" и рельефное изображение звезды с Вечным огнем и лавровой ветви. Тираж монет - 1,5 тыс. и 1 тыс. штук соответственно.

На монете из недрагоценного металла номиналом в 10 рублей изображены числа "75", пятиконечная звезда и лавровая ветвь, а также даты начала и окончания Великой Отечественной войны - "1941" и "1945" соответственно. Тираж - 5 млн штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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Россия
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