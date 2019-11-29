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Корпорация "Иркут" завершила строительство четвертого МС-21 для летных испытаний

При производстве самолета учли результаты тестирования первых опытных машин, сообщили в ОАК

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) завершила постройку четвертого самолета МС-21-300 для летных испытаний. Об этом говорится в сообщении ОАК.

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"На Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Корпорация "Иркут" завершена диагностика систем четвертого опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. При производстве самолета учтены результаты тестирования первых опытных машин. Три из них проходят летные испытания, две - статические", - говорится в сообщении.

28 ноября новый самолет был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение завода.

МС-21 - российский ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Разрабатывается и производится на мощностях корпорации "Иркут". Его сертификация в РФ намечена на 2020 год, а позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка.

Портфель твердых заказов на МС-21 составляет 175 самолетов. Поставки должны начаться во второй половине 2021 года. Пока крупнейшим заказчиком является "Аэрофлот", заключивший твердый контракт на 50 самолетов.

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