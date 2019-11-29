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В Госдуме не поддержали идею продлить продажу российского вина до полуночи

Это предложение идет вразрез с общей государственной политикой в этой сфере, сообщил депутат Александр Хинштейн
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Идея продлить продажу российского вина до полуночи противоречит государственной политике в этой сфере, затруднительна для реализации и направлена лишь на увеличение прибыли торговых сетей. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, замсекретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн, комментируя инициативу ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Это предложение выглядит достаточно странно и идет вразрез с общей государственной политикой в этой сфере", - сказал парламентарий. Он напомнил, что сегодня депутаты, напротив, принимают меры по ужесточению продажи алкоголя, в частности, в многоквартирных домах. "Сокращение действия так называемого тихого часа на этом фоне выглядело бы непоследовательно", - констатировал политик.

Кроме того, продолжил он, "очень сложно будет администрировать процесс торговли, если отечественное вино можно будет продавать, а импортное - нет". "Поскольку это контролируется системой ЕГАИС, формально это контролировать государству будет очень сложно", - пояснил Хинштейн.

"Наконец, я не понимаю мотивацию этого предложения, за исключением желания извлечь максимальную прибыль для торговых сетей и бизнеса и обойти запрет на продажу алкоголя в вечернее и ночное время", - подчеркнул зампред комитета Госдумы. Он признался, что "с трудом себе представляет любителей вина, которым не хватило бы времени [для его приобретения] до 23 часов вечера". "Человек, который пьет вино для удовольствия, а не для опьянения, совершенно точно не мучается из-за существующего сегодня тихого часа, не ходит по наливайкам", - заключил депутат.

Как сообщила в пятницу газета "Известия", АКОРТ направила письмо с изложением своей инициативы в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации. В частности, норму о дополнительном часе продаж для российских напитков предлагается включить в законопроект о виноградарстве и виноделии, который в середине декабря будет рассматриваться во втором чтении.

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Россия
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