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По российско-китайскому мосту через Амур в тестовом режиме проехала спецтехника

Спецтехника была задействована в строительстве объекта

ТАСС, 29 ноября. Тестовый запуск спецтехники, которая участвовала в строительстве российской части моста Благовещенск - Хэйхэ (Китай), произвели после торжественной сдачи объекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Основные этапы строительства российской части автомобильного моста из России в Китай официально завершены. Сегодня его посетили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов. После торжественной сдачи объекта по мосту в тестовом режиме прошло четыре единицы спецтехники, участвовавшей в его строительстве", - сообщили в пресс-службе.

Проект моста удалось реализовать без привлечения бюджетных денег. Для его строительства была использована концессионная модель. Она предусматривает строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство три года и эксплуатация 16 лет за счет взимания платы за проезд.

Теги
РоссияКитайАмурская областьДальний Восток
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