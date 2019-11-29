Медведев 3 декабря обсудит с премьером Монголии сотрудничество в экономике

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 декабря проведет в Москве переговоры с председателем правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.