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Медведев 3 декабря обсудит с премьером Монголии сотрудничество в экономике

По итогам переговоров стороны планируют подписание соглашений

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 3 декабря проведет в Москве переговоры с председателем правительства Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

"Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух обсудят вопросы развития российско-монгольского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении.

По итогам переговоров планируется подписание межправительственных и межведомственных соглашений, а также корпоративных документов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияМонголияУхнаагийн Хурэлсух
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