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Голикова: почти 105 тыс. мигрантов планируется привлечь на работу в РФ в 2020 году

Около 30 тыс. из них планируется привлечь на горные и строительно-монтажные работы, сообщила вице-премьер

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в почти 105 тыс. человек. Около 30 тыс. из них планируется привлечь на горные, горно-капитальные, строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Постановлением предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме", - сказала она на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.

Голикова уточнила, на места работников, занятых на горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах, планируется привлечь около 30 тыс. человек. В металлообрабатывающую и машиностроительную промышленность - почти 12 тыс. человек, еще 12 тыс. - качестве операторов и машинистов промышленных установок.

Она добавила, что потребность определена на основании предложений регионов и сформирована с учетом приоритетного предоставления рабочих мест российским работникам, а также на основании тенденций на рынке труда.

В 2018 году Минтруд РФ предлагал установить на 2019 год квоту в почти 144,6 тыс. человек на привлечение иностранных работников для работы в России, что выше потребности 2018 года на 4 тыс. человек.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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