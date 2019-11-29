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Tele2 намерен выйти на новые рынки России

Одним из потенциальных рынков может стать Ставропольский край

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Оператор связи Tele2 намерен выходить на рынки новых регионов РФ, среди потенциально рассматриваемых - Ставропольский край. Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

"Выход в новые регионы для нас довольно сложные инвестиции в виду того, что это - долгосрочно окупаемые инвестиции. На каждый регион мы смотрим отдельно: на его бизнес-кейс и, соответственно, принимаем решения. Мы смотрим на некоторые южные регионы. Конкретных решений пока не принято. Прежде всего, мы смотрим на Ставропольский край - это - крупнейший регион на юге, где мы не присутствуем", - сказал Эмдин.

Он отметил, что запуск сети в Ставропольском крае может произойти уже в 2021 году, для этого в 2020 году начнется строительство необходимых коммуникаций.

"Надеюсь, что мы сможем порадовать себя и общественность тем, что на нашей карте появятся новые регионы, как на юге, так и в других макрорегионах. Мы это делаем исходя из своих бизнес-историй. Первично - рентабельность компании и эффективность ее развития", - добавил генеральный директор.

Он пояснил, что Tele2 прогнозируют двухзначный рост выручки в 2020 году, также рентабельность, по его словам, будет расти более интенсивно, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что "Ростелекому" принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова - 40%, у банка "Россия" - 10%. Операционная выручка мобильного оператора Tele2 по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в III квартале 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года выросла на 15,5% и составила 43,1 млрд рублей.

Теги
РоссияСтавропольский край
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