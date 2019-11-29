Ульяновская область станет площадкой софинансирования благоустройства Фондом моногородов

УЛЬЯНОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов рассматривает возможность софинансирования программы "Формирование комфортной городской среды" в моногородах Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.

"Мы обратились к руководству Фонда развития моногородов реализовать на примере монопрофильных территорий, где ситуация с бюджетом не самая лучшая, проект софинансирования программы по формированию комфортной городской среды. Мы получили поддержку, и Ульяновская область станет пилотной площадкой для реализации этой программы", - привели слова Смекалина в пресс-службе.

По словам Смекалина, проекты могут быть реализованы за счет средств фонда при условии, что они согласованы с представителями бизнеса. По его мнению, это позволит создать условия для вовлечения малого бизнеса в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне региона.

Ульяновская область также предлагает привлечь специалистов организации "Опора России" к экспертизе проектов программы благоустройства. В ее основе будет проверка наличия инженерной инфраструктуры для бизнеса.

"Для того, чтобы сделать общественное пространство местом притяжения для людей, здесь должны быть не только благоустроенная территория, но и точки общественного питания, возможности для досуга. Таким образом, мы решим три задачи: комплексное благоустройство территорий, вовлечение жителей и развитие малого бизнеса", - привели слова Смекалина в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.