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Минэнерго внесло в кабмин законопроект о зеленых сертификатах со свободным оборотом

В ведомстве рассчитывают проработать "ряд проблемных аспектов", возникающих при реализации этой концепции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минэнерго внесло в правительство законопроект о зеленых сертификатах - в рамках поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам состоявшегося в октябре консультативного совета по иностранным инвестициям, сообщили ТАСС в министерстве.

Зеленые сертификаты - система сертификации для производителей электроэнергии из возобновляемых источников. Как пояснили в Минэнерго, под зеленым сертификатом стоит понимать электронный документ, который выдается производителю электроэнергии и подтверждает факт использования альтернативных источников для ее генерации.

"Предполагается, что сертификат может быть выдан на добровольной основе и являться самостоятельным объектом гражданско-правовых сделок. Экономическая выгода для лица, приобретающего сертификат, может состоять, в том числе, в возможности соразмерного снижения стоимости электрической энергии", - говорится в комментарии Минэнерго.

При этом в министерстве рассчитывают в течение года проработать "ряд проблемных аспектов", возникающих при реализации этой концепции. В том числе - ее соотношение с действующими механизмами поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом и розничном рынках. Результатом этого может стать подготовка пакета поправок в законодательство.

Как отмечается в тексте законопроекта на портале проектов нормативных актов, выдача зеленых сертификатов будет осуществляться после 2024 года "в рамках механизма стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке". При этом к перечню генерирующих объектов, на которые распространяются сертификаты, не относятся мощности, работающие на отходах производства и потребления.

"Зеленые сертификаты являются объектом гражданских прав и могут до погашения или истечения срока их действия свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому в порядке и способами, предусмотренными гражданским законодательством", - отмечается в документе. Выдачу зеленого сертификата осуществляет Совет рынка, он также будет вести реестр выдачи, обращения и погашения сертификатов.

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