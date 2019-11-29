Правительство предложило ввести крупные штрафы для гендиректоров за участие в картелях

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), предусматривающий введение дополнительных штрафов за картельные соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, которые в том числе могут коснуться глав коммерческих структур. Текст опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В частности, предлагается дополнить УК положением о заключении или участии в картелях, если это повлекло повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах. Штраф за это, согласно инициативе, может составить от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Предусматриваются также принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Если картельная сделка или махинации с торгами были совершены главой организации, членом совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также владельцем более чем 50% голосующих акций либо организованной группой, штраф составит от 2 млн до 4 млн рублей, лишение свободы предусмотрено до шести лет. Аналогичные санкции грозят нарушителям, если в результате их противоправных действий был причинен особо крупный ущерб. В случае применения насилия или угроз, если деяние было сопряжено с уничтожением или повреждением имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, предусматривается штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

В действующей редакции УК не предусмотрена ответственность за картельные сговоры, направленные на повышение цен на торгах, а также заключенные при непосредственном участии руководителей коммерческих структур. В действующей статье УК об ответственности за ограничение конкуренции предусмотрены только штрафы в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей за картельное соглашение, повлекшее за собой крупный ущерб для граждан, организаций или государства, а также в размере 1 млн рублей за совершение данного преступления с использованием служебного положения или причинением вреда имуществу.