В Датский Апелляционный совет поступила жалоба на разрешение по "Северному потоку - 2"

СТОКГОЛЬМ, 29 ноября. /ТАСС/. Апелляция на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм поступила в Датский Апелляционный совет по вопросам энергетики в установленные для подачи таких документов сроки. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель совета.

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"Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций", - отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен.

Ранее она пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу. Представитель ведомства также добавила, что в среднем совет принимает решение в течение 17 месяцев - это средний показатель на октябрь 2019 года.

Намерение направить в суд жалобу по поводу разрешения по экологическим мотивам было высказано 22 ноября на Украине. Срок подачи жалобы истекал 27 ноября в 17:00 мск, на тот момент запрос ТАСС о наличии или отсутствии апелляции оставался без ответа.

ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.