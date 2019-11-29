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АКОРТ предупредила о падении продаж вин, если закон о виноделии примут в нынешнем виде

По мнению экспертов, речь может идти о сокращении на 10-15%

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Принятие законопроекта о виноградарстве и виноделии в нынешней редакции может привести к сокращению продаж российских вин на 10-15%, опасаются в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Копия письма с этим утверждением, направленного в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации, имеется в распоряжении ТАСС.

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"По оценке экспертов отрасли, в случае принятия проекта в предложенной редакции объем продаж отечественного вина может сократиться на 10-15%, что неизбежно негативно отразится как на производителях вина, так и продавцах, и покупателях", - говорится в документе.

Госдума 19 ноября приняла в первом чтении законопроект, призванный установить единое правовое поле в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Документ, в частности, регламентирует правила производства винодельческой продукции и особые требования к сырью и материалам, вводит специальные критерии признания такой продукции фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной и так далее.

Ассоциация подвергла критике предложение установить правила выкладки российских вин. По мнению авторов письма, их внедрение может привести к подорожанию отечественной продукции из-за необходимости дополнительной маркировки, увеличения нагрузки на персонал и операционных затрат торговых сетей. В качестве примера АКОРТ ссылается на введенные в 2019 году принципы раздельной выкладки молочной, молокосодержащей и молочной составной продукции, из-за которых "рынок получил растущие штрафы <...>, снижение в ассортименте сетей количества мелких локальных поставщиков".

Кроме того, отметили в ассоциации, большинство торговых сетей уже выделяют российские вина в отдельный сегмент при выкладке. Также эксперты полагают, что не все торговые точки смогут выполнять требования законодательства. "В небольших по площади магазинах у дома применить предложенную документом выкладку будет технически невозможно", - указывается в документе.

"АКОРТ предлагает оставить вопрос продвижения продуктов российского виноделия на усмотрение предприятий торговли", - говорится в письме. Авторы письма также заявили, что предложения по продвижению отечественных вин требуют доработки с участием экспертов по ретейлу "с целью корректировки избыточных норм и недопущения негативного воздействия на производителей и торговые сети".

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