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Продажи eSIM откроются в декабре в нескольких крупных городах России

Продавать электронные sim-карты будет оператор Tele2
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© Павел Бедняков/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Компании Tele2 в декабре начнет продажи электронных sim-карт (eSIM) в нескольких крупных городах России. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Ростове-на-Дону генеральный директор компании Сергей Эмдин.

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"На сегодняшний день количество электронных sim-карт измеряется тысячами, от двух до трех тысяч. Совсем недавно это была прерогатива Москвы и Санкт-Петербурга, сегодня это будет доступно в Ростове, а также других крупных городах РФ", - сказал Эмдин, добавив, что речь идет в том числе о Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Иркутске.

В конце апреля Tele2 начал эксперимент по оформлению eSIM, однако на следующий день он был приостановлен - по данным Минкомсвязи РФ, из-за вопросов, связанных с безопасностью. В сентябре Минкомсвязь разрешила компании продолжить тестирование технологии виртуальных sim-карт.

В пресс-службе компании уточнили, что в Ростове-на-Дону продажа eSIM стартует 4 декабря, даты начала продаж в других городах не уточняются.

Гендиректор Tele2 не исключил, что реализация пилотного проекта, который предусматривает продажу 15 тыс. электронных sim-карт, будет расширена. "Я не исключаю, что эта цифра расширится. Наша задача: чтобы этот пилотный проект закончился и все сказали, что всех все устраивает, все работает, и это стало полноценной базовой технологией. Очевидно, что со временем эта технология станет базовой, потому что на сегодняшний день нет никакой причины засовывать пластик в телефон, это чистый анахронизм, инертность и не более того", - пояснил Эмдин.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ проработать предложения по нормативной базе для легализации eSIM к 15 января 2020 года.

О технологии eSIM

Цифровая карта eSIM представляет собой встроенный модуль идентификации абонента, который дает возможность пользоваться услугами оператора без необходимости вставлять в смартфон обычную физическую sim-карту. В ноябре 2018 года глава Минкомсвязи Константин Носков говорил ТАСС, что с технической точки зрения снятие запрета на eSIM в России неизбежно, однако пока этот вопрос не числится в списке острых проблем на повестке дня.

Технология eSIM используется, к примеру, в смартфонах Apple: iPhone XS, XS Max и XR, а также новых моделях линейки iPhone 11. Однако использовать eSIM могут далеко не все владельцы новых iPhone: это зависит от того, поддерживает ли оператор такую технологию.

Российские операторы на сегодняшний день не обеспечивают поддержку eSIM, поскольку законодательство РФ накладывает некоторые ограничения в этом вопросе. В частности, eSIM предполагает возможность переключения между сетями операторов без посещения офиса оператора связи, но в России номер sim-карты закрепляется в абонентском договоре. Конкретные параметры использования eSIM в России (в частности, процедуры подключения и отключения абонентов) еще предстоит определить.

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