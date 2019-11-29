Новая производственная линия открылась на заводе PepsiCo в Кашире

КАШИРА /Московская область/, 29 ноября. /ТАСС/. Компания PepsiCo запустила новую производственную линию на заводе по выпуску снеков в Кашире, инвестиции в проект составили порядка 2,4 млрд рублей. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В запуске новой линии по производству чипсов приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент PepsiCo в России, Беларуси, Украине, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок.

"На PepsiCo регулярно приезжаем, частые гости <...> Известно, что концерн PepsiCo успешно работает по всему миру, но в Подмосковье одно из самых больших и успешных подразделений. Сегодня мы очередную линию чипсов запустили, до этого снеки запускали. Что приятно - каждый год мы видим новые инвестиции", - сказал Воробьев.

По данным пресс-службы компании PepsiCo, инвестиции в проект составили 2,4 млрд рублей. Благодаря расширению производства завод в Кашире стал самым крупным снековым предприятием PepsiCo в мире по объему выпуска готовой продукции - общая производственная мощность в год составит порядка 120 тыс. т готовой продукции.

Сейчас на предприятии работают двеять линий, на которых выпускается снековая продукция под марками Lay's, ХрусTeam, Cheetos - всего более 200 наименований продукции. Отмечается, что производимая на предприятии продукция реализуется по всей России, а также экспортируется в Монголию, Казахстан, Таджикистан, Беларусь и Кыргызстан.