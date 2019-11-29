Аксаков считает, что добиться фактического запрета на использование криптовалют непросто

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Использование криптовалют для оплаты товаров и услуг можно запретить законодательно, но добиться исполнения такого запрета будет непросто. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"В законопроекте о ЦФА [цифровых финансовых активах] эти инструменты (криптовалюты) запрещались. Соответственно, одновременно готовились другие законопроекты, которые были направлены на введение ответственности за организацию такой торговли на территории Российской Федерации. Но все это находится в стадии согласования, достаточно давно <…> Правоприменение имеет вопросы. Может быть, это одна из причин, что до сих пор эти законопроекты не согласованы", - сказал он.

Депутат отметил, что добиться правоприменения подобного запрета непросто, но добросовестных лиц это может остановить. В свою очередь те, "кто готов пуститься во все тяжкие", продолжат использовать криптовалюты. Также Аксаков добавил, что реализации такого запрета препятствует отсутствие четкого определения, чем, с точки зрения закона, является криптовалюта.

"Денежные суррогаты запрещены в России. Пока нет четкого определения, что криптовалюта - это денежный суррогат. Рубль является единственным платежным средством, но валюты же используются. Поэтому это все вопросы, требующие правового определения для того, чтобы можно было правоохранителям более спокойно работать с этим. Является ли это денежным суррогатом? А может быть, это электронная валюта?" - добавил депутат.

В Банке России уже неоднократно высказывались против легализации криптовалют в РФ, поскольку это несет в себе слишком много рисков, в частности в сфере отмывания денег.

"Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса. <…> Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора, подчеркнув, что единственным законным платежным средством в РФ является рубль.

Законопроект о ЦФА

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. В первоначальной редакции он предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта). В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта.