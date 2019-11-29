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Российские производители свинины получили доступ на рынок Вьетнама

Поставки могут начаться незамедлительно, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Российские производители свинины получили право на поставки на рынок Вьетнама. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"В рамках визита российской делегации в Социалистическую Республику Вьетнам Россельхознадзор согласовал с Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) условия поставок российской свинины и свиных субпродуктов на вьетнамский рынок, а также подписал соответствующий ветеринарный сертификат. Это позволит утвержденным DAH российским предприятиям осуществлять реализацию свиноводческой продукции на внутреннем рынке Вьетнама", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в российском ведомстве, поставки могут начаться незамедлительно с утвержденных предприятий.

Перечень российских свиноводческих предприятий, допущенных на вьетнамский рынок, будет размещен на официальном сайте DAH в ближайшее время.

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