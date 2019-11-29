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Песков надеется, что "Северный поток - 2" будет запущен в намеченные сроки

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, небольшая задержка работ была вызвана процессом согласования с датскими властями
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" завершится в планируемые сроки.

"Мы надеемся [на скорейшее начало работы газопровода]", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что "продолжается работа по "Северному потоку - 2". "Мы надеемся, что в [намеченные] сроки он [трубопровод] будет завершен, несмотря на некоторую задержку, которая была вызвана процессом получения согласования датских властей, которое сейчас уже получено", - отметил представитель Кремля.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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