Песков надеется, что "Северный поток - 2" будет запущен в намеченные сроки

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что строительство трубопровода "Северный поток - 2" завершится в планируемые сроки.

"Мы надеемся [на скорейшее начало работы газопровода]", - сказал журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что "продолжается работа по "Северному потоку - 2". "Мы надеемся, что в [намеченные] сроки он [трубопровод] будет завершен, несмотря на некоторую задержку, которая была вызвана процессом получения согласования датских властей, которое сейчас уже получено", - отметил представитель Кремля.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.