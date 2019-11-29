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Завод по производству кормов для животноводства открылся в Ступине

Общая площадь комплекса - более 10 тыс. кв. м, само производство занимает более 8,5 тыс. кв. м

СТУПИНО, 29 ноября. /ТАСС/. Завод "Мустанг. Ступино" по производству кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных открылся в Ступине, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщил журналистам на церемонии открытия завода министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, линейка продукции "Мустанг. Ступино", входящего в группу компаний "Мустанг. Технологии кормления", представляет собой полноценную программу кормления для животных всех возрастов и физиологических групп.

"Это и высококачественные заменители молока, премиксы, концентраты, комбикорма и эффективные кормовые добавки для молочного и мясного скота, свиней и птицы", - добавил Разин. Также он отметил, что перед Московской областью поставлена амбициозная задача, к 2024 году экспортировать продукцию на $1,7 млрд.

Общая площадь комплекса - более 10 тыс. кв. м, само производство занимает более 8,5 тыс. кв. м. Закупки у поставщиков Подмосковья в 2019 году составили 335 млн рублей, а налоговые отчисления в бюджет региона - порядка 187 млн рублей.

"Мы поддержим компанию и компенсируем часть затрат, связанных с созданием инфраструктуры, строительством железной дороги, потому что это завод не локального формата, он работает не только на ЦФО, но и на всю страну, и на экспорт", - отметил Разин.

Мониторинг производства

Специально разработанная программа ведет онлайн-мониторинг производства молока, контроль за стадом (воспроизводство, убыль), составляет аналитические отчеты и прогнозы. Кроме того, система вычисляет затраты на корм, выявляет малопродуктивных коров, оценивает себестоимость и рентабельность производства, рассказал на презентации производства основатель "Мустанг. Технологии кормления" Алексей Мартыненко.

Производственный комплекс "Мустанг. Технологии кормления", расположенный в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Ступино-Квадрат", основан в 1993 году и является уникальным предприятием с полной автоматизацией. Все продукты компании соответствуют международным стандартам качества ISO 9001 и GMP+.

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