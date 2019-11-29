Путин и Си Цзиньпин откроют поставки российского газа по "Силе Сибири" 2 декабря

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, как и планировалось, откроют магистральный газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как уточнили в пресс-службе Кремля, торжественная церемония, в которой примут участие лидеры обеих стран посредством телемоста, состоится 2 декабря.

"Как и планировалось, мы ожидаем, что телемост [с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина] состоится и "Сила Сибири" заработает, газ пойдет в Китай", - сказал Песков. По его оценке, реализация этого проекта "важна для России, важна для Китая".

"Осуществление таких трансрегиональных проектов внутри страны, безусловно, способствуют развитию многих регионов: регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии получают дополнительную инфраструктуру, дополнительные рабочие места", - пояснил представитель Кремля. Он считает, что реализация проекта "очень важна не только для России, но и для тех стран, которые потенциально могут стать покупателями [газа]".

В начале января 2020 года российский лидер вместе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом откроют "Турецкий поток", подтвердил Песков. Он напомнил, что президенты России и Турции во время недавнего телефонного разговора подтвердили намерение в начале января открыть этот проект. "Именно к этому времени - к началу января - все наземные работы на турецкой территории будут завершены", - отметил Песков.

"Сила Сибири"

Ранее заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов сообщил, что газопровод "Сила Сибири" готов для поставок газа в Китай. Маркелов напомнил, что ввод в эксплуатацию и запуск "Силы Сибири" состоится на следующий неделе. Источники ТАСС сообщали, что запуск запланирован на 2 декабря. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода. По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о "восточном" маршруте с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

"Турецкий поток"

"Газпром" 19 ноября сообщил, что завершает пусконаладочные работы перед вводом в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", который, согласно графику, должен состояться до конца 2019 года. В настоящее время заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. КС "Русская" и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции. Пропускная способность газопровода составит 31,5 млрд куб. м газа в год. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря с территории России до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.